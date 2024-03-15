«Свекровь ездит своей дочери помогать с «ребенком»!» – злится невестка: золовка в свои 40+ взяла щенка— …Так она ребенку и сказала: дней рождения у тебя будет еще много, приду к тебе в следующий раз, – рассказывает про свекровь тридцатидвухлетняя Пелагея.
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