За рулем: в России снизились цены на ряд иностранных авто

В России за последний месяц резко снизились цены на некоторые иностранные модели авто. По информации «Известий», речь идет не об акциях или спецпредложениях, а именно о рекомендованных розничных ценах от производителей.
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