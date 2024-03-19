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За рулем: в России снизились цены на ряд иностранных авто

За рулем: в России снизились цены на ряд иностранных авто

В России за последний месяц резко снизились цены на некоторые иностранные модели авто. По информации «Известий», речь идет не об акциях или спецпредложениях, а именно о рекомендованных розничных ценах от производителей.

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