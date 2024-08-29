А жителей пер. Баррикады ждал с утра такой сюрприз 😤😱🤯 "По дороге теперь не проехать.Наверно сил не хватило расскидать",- пишут новоаннинцы.
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А жителей пер. Баррикады ждал с утра такой сюрприз 😤😱🤯 "По дороге теперь не проехать.Наверно сил не хватило расскидать",- пишут новоаннинцы.