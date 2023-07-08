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Запеченные баклажаны и кабачки в сметане

Запеченные баклажаны и кабачки в сметане

Уже всё перепробовали, но так и не знаете, как заставить малышей полюбить запеченные баклажаны и кабачки? Делимся рабочим лайфхаком! Советуем запечь овощи со сметанным соусом, и тогда детвору невозможно будет за уши оттащить от такого блюда.

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