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Кухня и дом

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Ковролин в холодный сезон: тепло и тишина или дополнительные хлопоты

Ковролин в холодный сезон: тепло и тишина или дополнительные хлопоты

Личное фото автора Личное фото автора Каждую осень я наблюдаю одну и ту же картину: с первыми холодами люди начинают искать способы сделать дом теплее, не ввязываясь в серьёзный ремонт.

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