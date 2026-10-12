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Иваново

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Президент компании «Нейрософт» Алексей Шубин стал первым Почетным предпринимателем Ивановской области

Знак отличия «Почетный предприниматель Ивановской области» Алексею Шубину вручил губернатор Станислав Воскресенский в рамках рабочей поездки на предприятие в понедельник, 12 октября.

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