Недавно узнал, что в специальных службах, в частности в ФРГ, занимающихся мониторингом российских «пропагандистских» ресурсов, сотрудникам запрещено погружаться в российский эфир более, чем на 4 часа в день.
СССР и Россия, фантомные боли
Комментарии
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Александр Пахомов
автор, сколько тебе заплатили предатели нашей Родины за обсирание СССР? ты не упоминул , что отдали нарвегии, что отдали китаю. Почему не вернуть территорию бывшей нашей земли вместе с "китайской" стеной?
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12 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
шурик в лучшем случае ты просто ДУ-БОВ-СКИЙ !!
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11 час.
Олег Самойлов
Да ты чО? Всякие голоса при сисисилизьми НЕ глушили? Странно!
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3 час.
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