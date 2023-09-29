ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 992 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Да ты чО? Всякие голоса при сисисилизьми НЕ глушили? Странно!СССР и Россия, фа...
  • Нина
    выросло чудо - паразит... так и остался для матери ребёнком. Эх, мамы...любите -то любите, но вы ведь не бессмертны, ...И таким непосильн...
  • Владимир Петров
    У меня дядя без мамы 7 лет протянул. До кахексии дошёл.И таким непосильн...

СССР и Россия, фантомные боли

СССР и Россия, фантомные боли

Недавно узнал, что в специальных службах, в частности в ФРГ, занимающихся мониторингом российских «пропагандистских» ресурсов, сотрудникам запрещено погружаться в российский эфир более, чем на 4 часа в день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пахомов
автор, сколько тебе заплатили предатели нашей Родины за обсирание СССР? ты не упоминул , что отдали нарвегии, что отдали китаю. Почему не вернуть территорию бывшей нашей земли вместе с &quot;китайской&quot; стеной?
Ответить
12 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
шурик в лучшем случае ты просто ДУ-БОВ-СКИЙ !!
Ответить
11 час.
Олег Самойлов
Да ты чО? Всякие голоса при сисисилизьми НЕ глушили? Странно!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх