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The Eurasia Daily news agency

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Sort it out for yourself: Finland, following Italy, called on Europe to isolate Spain

Sort it out for yourself: Finland, following Italy, called on Europe to isolate Spain

The whole of Europe should support the proposal of the Italian authorities to suspend the Schengen Agreement with Spain on free border crossing due to the crisis situation with the influx of migrants in the autonomous city of Ceuta.

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