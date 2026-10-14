Киевский режим боится сам отправится на войну, но готов мобилизовать даже детей и инвалидов. Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший спикер укро-парламента Дмитрий Разумков, разругавшийся со своими Зе-подельниками, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».