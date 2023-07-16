Военное обозрение

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Противник атаковал Севастополь морскими и воздушными беспилотниками

Противник атаковал Севастополь морскими и воздушными беспилотниками

Вооруженные формирования Украины снова попытались атаковать Севастополь с помощью беспилотников, над городом сработала система противовоздушной обороны, были задействованы силы и средства Черноморского флота.

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