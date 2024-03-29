Главу Ровенского военкомата проверят из-за видео с поцелуями с сотрудницами

Руководство ВСУ начнет проверку видео с начальником Территориального центра комплектования (ТЦК, выполняет функции военкомата) Ровенской области Александром Ярмошевичем, который целовался как минимум с тремя сотрудницами.
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