Точка зрения Автор: В. Панченко Обычная поездка на такси в Ростовской области превратилась в боевик уровня Б, где герой не спасает мир, а спасает собственную физиономию.
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