Сотрудники ОМВД России по Колыванскому району Новосибирской области присоединились к Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках проведения Общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к Всероссийскому дню физкультурника, сотрудниками Отделения МВД России по Колыванскому району проведено спортивное занятие на базе спортивного стадиона «Старт» для воспитанников футбольного клуба «Колывань».
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