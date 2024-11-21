Метрогородок возглавил рейтинг районов Москвы по росту цен на аренду жилья Наибольший рост цен зафиксирован в спальных районах столицы с самыми низкими арендными ставками и в локациях с недавно сданными новостройками В ноябре 2024 года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 71 тыс.