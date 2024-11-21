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Метрогородок возглавил рейтинг районов Москвы по росту цен на аренду

Метрогородок возглавил рейтинг районов Москвы по росту цен на аренду

Метрогородок возглавил рейтинг районов Москвы по росту цен на аренду жилья Наибольший рост цен зафиксирован в спальных районах столицы с самыми низкими арендными ставками и в локациях с недавно сданными новостройками В ноябре 2024 года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 71 тыс.

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