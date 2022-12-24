Лукашенко посетит российский Центр подготовки космонавтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вылетел с рабочим визитом в Россию. По приглашению российского лидера Владимира Путина он посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вылетел с рабочим визитом в Россию. По приглашению российского лидера Владимира Путина он посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке.
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