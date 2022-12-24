Журнал «Профиль»

13 788 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Вот бы его запустить на МКС.Сын Лукашенко про...
  • Александр Свитайло
    Самая лучшая гарантия безопасности - не выступать против России и россиян, не поддерживать фашизм и современный неона...Чехия потребовала...
  • Сергей Федосеев
    ...хрущёв тоже был "советником" на 1-ом украинском фронте... - но вскоре вождь наладил его куда-подальше... - не осоз...Раненный в Донецк...

Лукашенко посетит российский Центр подготовки космонавтов

Лукашенко посетит российский Центр подготовки космонавтов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу вылетел с рабочим визитом в Россию. По приглашению российского лидера Владимира Путина он посетит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх