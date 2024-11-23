Жители Лонгъюгана узнают об истории поселка в новом месте для прогулок и отдыха

В Лонгъюгане в этом году обустроили историко-патриотическую площадь. Локация предназначена для прогулок, отдыха и знакомства с историей поселка, сообщил в своем telegram-канале глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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