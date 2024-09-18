Дайджест дня: коллекционный AMG GT, обновленная Omoda C5 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У суперкара Mercedes-AMG GT появилась спецверсия Motorsport Collectors Edition, посвященная участию немецкой марки в Формуле-1.
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