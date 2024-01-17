Минэнерго не поддержало возвращение запрета на экспорт топлива из России

Временный запрет на экспорт, введенный в сентябре прошлого года, позволил насытить внутренний рынок топливом и стабилизировать цены, но, несмотря на положительный эффект от его внедрения ранее, в настоящий момент потребности в таком решении нет, заявили «Известиям» в Минэнерго.
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