Минэнерго не поддержало возвращение запрета на экспорт топлива из России

Временный запрет на экспорт, введенный в сентябре прошлого года, позволил насытить внутренний рынок топливом и стабилизировать цены, но, несмотря на положительный эффект от его внедрения ранее, в настоящий момент потребности в таком решении нет, заявили «Известиям» в Минэнерго.