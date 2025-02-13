Десяток атак дронов бойцов РФ по пехоте и технике ВСУ под Курском снято на видео

«Не оставляем шансов противнику», - начинается комментарий к видео. Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале впечатляющее видео, на котором видны атаки беспилотников на группу солдат и технику ВСУ на Курском направлении.
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