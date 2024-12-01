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Перед так называемыми "переговорами" Россию начинают качать со всех сторон, пытаясь заранее поставить наше руководство в невыгодное положение

Перед так называемыми "переговорами" Россию начинают качать со всех сторон, пытаясь заранее поставить наше руководство в невыгодное положение

Обстановка в Сирии резко обострилась. Протурецкие боевики так называемой "Сирийской свободной армии" вместе с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начали самое масштабное с 2020 года наступление на севере провинции Алеппо.

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