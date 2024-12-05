Впервые с 1962 года правительство Франции было отправлено в отставку через вотум недоверия от парламента Правительство Франции во главе с Мишелем Барнье получило от парламента страны вотум недоверия.
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Впервые с 1962 года правительство Франции было отправлено в отставку через вотум недоверия от парламента Правительство Франции во главе с Мишелем Барнье получило от парламента страны вотум недоверия.
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