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Ким Чен Ын спустил на воду первый эсминец ВМС КНДР нового поколения

Ким Чен Ын спустил на воду первый эсминец ВМС КНДР нового поколения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствовал в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца нового поколения, принятого на вооружение северокорейских военно-морских сил, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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