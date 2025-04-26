Ким Чен Ын спустил на воду первый эсминец ВМС КНДР нового поколения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поучаствовал в торжественной церемонии спуска на воду первого эсминца нового поколения, принятого на вооружение северокорейских военно-морских сил, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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