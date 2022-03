Provided to YouTube by Believe SAS Голос · пачкасигарет · Кондаков Егор Алексеевич · Натальский Дмитрий Русланович · Чепелкин Богдан Денисович · Кондаков Егор Алексеевич Голос ℗ Streaming Club, under exclusive license to Rhymes Music Inc.