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"Манчестер Сити" признан командой года по версии France Football

"Манчестер Сити" признан командой года по версии France Football

Английский "Манчестер Сити" стал командой года по версии издания France Football. В сезоне-2022/23 подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями Лиги чемпионов, одолев в финале итальянский "Интер" (1:0), обыграли в решающем матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" (2:1), а также стали победителями Английской премьер-лиги (АПЛ).

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