"Манчестер Сити" признан командой года по версии France Football

Английский "Манчестер Сити" стал командой года по версии издания France Football. В сезоне-2022/23 подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями Лиги чемпионов, одолев в финале итальянский "Интер" (1:0), обыграли в решающем матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" (2:1), а также стали победителями Английской премьер-лиги (АПЛ).