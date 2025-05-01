Новости внутренней и внешней политики в России

Советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума заявил, что украинский президент Владимир Зеленский затягивает процесс урегулирования конфликта, несмотря на предложение России о 72-часовом перемирии и её готовность к переговорам.