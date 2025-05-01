Советник-директор Общества японо-российских связей, кавалер ордена Дружбы Юкио Асадзума заявил, что украинский президент Владимир Зеленский затягивает процесс урегулирования конфликта, несмотря на предложение России о 72-часовом перемирии и её готовность к переговорам.
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