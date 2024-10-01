Появилось видео водружения флага РФ на одной из высоток Угледара, отбитых у ВСУ

Кадрами с водружением российского флага на одном из домов в высотной застройке Угледара, превращенную ВСУ в один из сложнейших укрепрайонов в городе, поделился в своем телеграм-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.
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