Самоуправление народа

ВТ

Василий Топчий

Уважаемый автор, всё это правильно. Но перейдём к практическому решению вопросов. Допустим мы - населения двора собрались и направили в администрацию города (района) требования о создании правительства по конституции СССР. Администрация признала наше собрание не законным и арестовала активистов. Возбудила через суд уголовное дело о свержении законной власти. Ведь за неё голосовали. В руках власти мин. юстиции, суды, полиция, национальная гвардия, армия. Мы не имеем прав даже проводить не разрешённые администрацией митинги и чего-то требовать. Мы рабы. Имущие не отдадут нам власть. А вы говорите -не вооружённым путём.