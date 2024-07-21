От Юры: Не уверен, что дочитаете до конца. Здесь была иасса сносок - удалил. Если будет интерес, пишите, что именно интересует.
Самоуправление народа
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Уважаемый автор, всё это правильно. Но перейдём к практическому решению вопросов. Допустим мы - населения двора собрались и направили в администрацию города (района) требования о создании правительства по конституции СССР. Администрация признала наше собрание не законным и арестовала активистов. Возбудила через суд уголовное дело о свержении законной власти. Ведь за неё голосовали. В руках власти мин. юстиции, суды, полиция, национальная гвардия, армия. Мы не имеем прав даже проводить не разрешённые администрацией митинги и чего-то требовать. Мы рабы. Имущие не отдадут нам власть. А вы говорите -не вооружённым путём.
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9 час.
Юрий Ильинов
Отправил Борису.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Спасибо.
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8 час.
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