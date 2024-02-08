В России стремительно стареет автопарк: владельцы чаще заезжают в сервис

В международной сети автосервисов Fit Service констатируют, что средний возраст автомобилей, обслуживавшихся у них в 2023 году, был 12,3 года, а доля машин в возрасте 15 лет и более за последний год выросла с 25 до 35%.
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