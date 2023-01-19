Медвежий угол

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Пригожин пошел ва-банк? Он утверждает, что в администрации президента РФ ждут поражения России и прихода США

Пригожин пошел ва-банк? Он утверждает, что в администрации президента РФ ждут поражения России и прихода США

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал сегодня, 18 января, ряд громких заявлений, утверждая, что «огромное количество людей в администрации президента (АП) РФ» ждет, когда «Россия проиграет войну» Украине, чтобы «поскорее пришли США».

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