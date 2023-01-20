CNN: США и Германия не договорились о поставках танков Украине

Берлин хочет, чтобы тяжелую технику сначала поставил ВашингтонМинистр обороны США Ллойд Остин не смог добиться от германского коллеги Бориса Писториуса согласия на поставку немецких танков Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.