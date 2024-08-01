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Закон, порядок, государство

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Тульские десантники штурмом овладели очередным опорным пунктом ВСУ у н.п. Переездное в ДНР и взяли в плен трех боевиков

Тульские десантники штурмом овладели очередным опорным пунктом ВСУ у н.п. Переездное в ДНР и взяли в плен трех боевиков

Спешившись с боевых машин на расстоянии от 30 до 50 метров до передовой траншеи противника, тульская «крылатая пехота» пошла на штурм и овладела опорным пунктом противника.

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