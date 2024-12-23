Кузбассовец лишился автомобиля за долг в 800 тысяч рублей за штрафы от ГИБДД

В пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу 23 декабря сообщили, что в Кемерове судебные приставы арестовали автомобиль мужчины, который задолжал около 800 тысяч рублей по штрафам ГИБДД.
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