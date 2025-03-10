💸 Крымчанин украл почти 100 тысяч рублей из банкомата По информации МВД региона, в Симферопольском районе в одном из ТЦ мужчина пытался снять крупную сумму денег со своего счёта.
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💸 Крымчанин украл почти 100 тысяч рублей из банкомата По информации МВД региона, в Симферопольском районе в одном из ТЦ мужчина пытался снять крупную сумму денег со своего счёта.