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test mazurok

1 подписчик
💸 Крымчанин украл почти 100 тысяч рублей из банкомата

💸 Крымчанин украл почти 100 тысяч рублей из банкомата По информации МВД региона, в Симферопольском районе в одном из ТЦ мужчина пытался снять крупную сумму денег со своего счёта.

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