В Петербурге мальчик на самокате попал под машину на пешеходном переходе

Мальчик на самокате попал под машину на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Об этом 14 сентября сообщила Госавтоинспекция города и Ленинградской области.
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