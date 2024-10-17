В штабе Трампа назвали катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News

Предвыборный штаб кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа раскритиковал интервью вице-президента, соперника Трампа от демократов Камалы Харрис телеканалу Fox News, назвав ее выступление «катастрофой».
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