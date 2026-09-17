606 миллионов евро за месяц. Российский СПГ не исчез из Европы

Россия перекрыла или Европа запретила. Разбираем газовый спор по цифрам Между Москвой и Брюсселем возник очередной спор о том, кто именно остановил российские газовые поставки в Европу.
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