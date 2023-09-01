Военное обозрение

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Япония находится в процессе проектирования новой ракеты класса «воздух-воздух», предназначенной для истребителя 6-го поколения

Япония находится в процессе проектирования новой ракеты класса «воздух-воздух», предназначенной для истребителя 6-го поколения

Япония находится на этапе проектирования новой ракеты класса «воздух-воздух», которыми, как ожидается, в будущем будут вооружены истребители-невидимки 6-го поколения, сообщает военный журнал UK Defence Journal.

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