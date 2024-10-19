Депутат Чернышов предложил переименовать Хеллоуин: «Нужен ребрендинг»

МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. Хеллоуин сейчас – иностранный праздник, который транслирует свои ценности российской молодежи, поэтому необходимо провести его ребрендинг, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
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