Ставки по вкладам снова начали расти

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках в первой декаде сентября выросла до 12,95% после 12,9% в конце августа, следует из мониторинга Банка России.
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