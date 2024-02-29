Дмитрий Харатьян раскрыл правду о скандальном браке Джигарханяна и Цимбалюк-Романовской

Народный артист России Дмитрий Харатьян выступил в защиту пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, ставшей известной после скандального брака и последовавшего за ним развода с актером Арменом Джигарханяном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии