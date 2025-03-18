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Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Пиндососам, юристам и хохлам верить себя обмануть:"Полыхает - мама ...
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  • spss
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Россия предложила США усилить космическое сотрудничество для покорения Марса

Россия предложила США усилить космическое сотрудничество для покорения Марса

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил США усилить космическое сотрудничество. На фоне успешного возвращения Crew Dragon с русским космонавтом, он обратился к Илону Маску с идеей вместе воплотить мечту о покорении Марса.

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