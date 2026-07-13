Шеф Влад предостерег об опасности запекания кислых блюд в фольге

Автор «Шеф Влад» рассказал об ошибке, которая может испортить блюдо при запекании в фольге. Он советует избегать кислых ингредиентов, как лимон или уксус, чтобы предотвратить химическую реакцию, приводящую к металлическому привкусу.
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