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Царьград

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Шеф Влад предостерег об опасности запекания кислых блюд в фольге

Шеф Влад предостерег об опасности запекания кислых блюд в фольге

Автор «Шеф Влад» рассказал об ошибке, которая может испортить блюдо при запекании в фольге. Он советует избегать кислых ингредиентов, как лимон или уксус, чтобы предотвратить химическую реакцию, приводящую к металлическому привкусу.

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