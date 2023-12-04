59-летний Кейдж заявил, что присматривается к финалу голливудской карьеры

Boris Borisov

Лично мне очень нравится этот актёр .Великолепная харизма , талант ... вот , только по жизни дурак -дураком. Надо же было просрать доходы, деньги , карьеру , а потом, чтобы отдать долги сниматься во всяком киношлаке ... ... Но , я всё равно его люблю и всегда рад видеть ! ( кстати последний вестерн с ним весьма не плох, это уже похоже на Большое кино ).