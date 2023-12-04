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59-летний Кейдж заявил, что присматривается к финалу голливудской карьеры

59-летний Кейдж заявил, что присматривается к финалу голливудской карьеры

Один из самых плодовитых актеров Голливуда Николас Кейдж подумывает о завершении карьеры. Артист, которому скоро исполнится 60 лет, заявил Vanity Fair, что почти закончил сниматься в кино.

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Комментарии
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Boris Borisov
Лично мне очень нравится этот актёр .Великолепная харизма , талант ... вот  , только по жизни дурак -дураком.  Надо же было просрать  доходы, деньги , карьеру  , а потом, чтобы отдать долги сниматься во всяком киношлаке ... ... Но , я всё равно его люблю и всегда рад видеть ! ( кстати последний вестерн с ним весьма не плох, это  уже похоже на Большое кино ).
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