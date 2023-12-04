Один из самых плодовитых актеров Голливуда Николас Кейдж подумывает о завершении карьеры. Артист, которому скоро исполнится 60 лет, заявил Vanity Fair, что почти закончил сниматься в кино.
59-летний Кейдж заявил, что присматривается к финалу голливудской карьеры
Комментарии
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Boris Borisov
Лично мне очень нравится этот актёр .Великолепная харизма , талант ... вот , только по жизни дурак -дураком. Надо же было просрать доходы, деньги , карьеру , а потом, чтобы отдать долги сниматься во всяком киношлаке ... ... Но , я всё равно его люблю и всегда рад видеть ! ( кстати последний вестерн с ним весьма не плох, это уже похоже на Большое кино ).
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