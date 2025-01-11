🇺🇦Боевики ВСУ продолжают использовать современную технику для подвоза боеприпасов на свои огневые позиции👌 #ВСУ #ЗСУ #Велосипед #Украина #СВО.
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🇺🇦Боевики ВСУ продолжают использовать современную технику для подвоза боеприпасов на свои огневые позиции👌 #ВСУ #ЗСУ #Велосипед #Украина #СВО.
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