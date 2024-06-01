Глава Пентагона Остин не признал расширение НАТО причиной украинского кризиса

Стремление НАТО к расширению не повлияло на ситуацию на Украине и не могло быть причиной конфликта. Об этом заявил министр обороны США а саммите «Диалог Шангри Ла» в Сингапуре, его процитировало РИА «Новости».
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