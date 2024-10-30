Небензя: Запад пытается «задним числом» оправдать отправку войск НАТО на Украину

Украина и ее западные союзники всеми способами пытаются очернить ВС России, это откровенное вранье войдет в учебники по дезинформации и пропаганде, заявил на заседании ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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