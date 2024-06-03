Андрей Травников: Важно обеспечить, чтобы каждый квадратный метр заменённого асфальта служил долго

Губернатор Новосибирской области провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом о результатах гарантийного обследования объектов транспортной инфраструктуры выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
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