К российскому кодексу этики в сфере искусственного интеллекта присоединилось 16 новых участников

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. В Москве состоялся IV Международный форум «Этика в сфере искусственного интеллекта: окно возможностей», в ходе которого участники из России и других стран подписали Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта.
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