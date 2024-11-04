Король Испании Филипп VI призвал понять гнев закидавших его грязью пострадавших

Король Испании Филипп VI призвал понять злость пострадавших от наводнений жителей Валенсии. Это заявление он сделал в понедельник, 4 ноября, после визита в муниципалитет Пайпорта на востоке страны, в ходе которого местные жители забросали его грязью.
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