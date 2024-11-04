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Король Испании Филипп VI призвал понять гнев закидавших его грязью пострадавших

Король Испании Филипп VI призвал понять гнев закидавших его грязью пострадавших

Король Испании Филипп VI призвал понять злость пострадавших от наводнений жителей Валенсии. Это заявление он сделал в понедельник, 4 ноября, после визита в муниципалитет Пайпорта на востоке страны, в ходе которого местные жители забросали его грязью.

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