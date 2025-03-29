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Царьград

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"Паркетным" генералам укажут на выход? Решение Путина восприняли как знак. "Офицер нахлебался по ноздри" - эксперт

"Паркетным" генералам укажут на выход? Решение Путина восприняли как знак. "Офицер нахлебался по ноздри" - эксперт

Недавнее решение президента Владимира Путина назначить замом главнокомандующего ВМФ России генерала Михаила Гудкова восприняли как знак.

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